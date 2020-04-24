Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T18:24
https://ria.ru/20200424/1570538953.html
В США женщине грозит депортация за плевки в корзину с фруктами в магазине
https://cdn24.img.ria.ru/images/90668/27/906682720_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_af0bfe16ae1de4d331ec409452c46374.jpg
РИА Новости

В США женщине грозит депортация за плевки в корзину с фруктами в магазине

18:24 24.04.2020
1386
© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяАмериканская полицейская машина
Американская полицейская машина
© РИА Новости / Наталья Подоровская
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Женщину во Флориде, плевавшую в корзину с фруктами в супермаркете, обвинили в преступлении, ей грозит депортация, сообщает издание Newsweek.
По его данным, 40-летняя иммигрантка из Гватемалы Лизетт Сантис была задержана в среду вечером за то, что плевала в корзину с фруктами в супермаркете Walmart в городе Холли Хилл.
По словам сотрудника магазина, женщина открыла запечатанную упаковку с гуавой, пожевала фрукт, а затем выплюнула его в корзину с другими фруктами. Затем она откусила еще и выплюнула кусок гуавы на лаймы и апельсины.
На допросе Сантис заявила полиции, что у нее нет COVID-19, однако она не сдавала тест на коронавирус. Женщине было предъявлено обвинение в небрежной манипуляции с продуктом, влекущей за собой риск травмы или смерти, это является тяжким преступлением. Также сообщается, что Сантис грозит депортация на родину.
Ранее в различных штатах США ряду лиц были предъявлены уголовные обвинения в "террористической угрозе" за то, что они в ходе бытовых ссор угрожали заразить оппонентов вирусом и, в частности, плевали на них.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полицейские в Лондоне
1 апреля, 22:58Распространение нового коронавируса
Житель Британии угрожал заразить полицейского коронавирусом
4884242
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19WalmartФлоридаГватемала (республика)СШАВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06Путин: Россия будет помнить вклад союзников по коалиции в разгром нацизма
12:06Рынок в Ухане мог ускорить распространение коронавируса, заявили в ВОЗ
12:04Путин и Меркель договорились о взаимной помощи в борьбе с COVID-19
12:04Экс-министр здравоохранения Греции умер от коронавируса
12:04Число заражений коронавирусом в Малайзии превысило 6,5 тысячи
12:01Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 6,5 тысячи
12:00Путин и Меркель заявили о важности сохранения исторической памяти
11:59В Армении сторонники Кочаряна собрались у здании суда
11:59РСТ предлагает временно отменить фингарантии туроператоров
11:59В московском метро будут звучать поздравления с Днем Победы
11:57У сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры выявили коронавирус
11:57В искренность слов Трампа о сотрудничестве сложно верить, заявил Джабаров
11:56Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
11:55Россия и Турция зафиксировали по три нарушения перемирия в Сирии за сутки
11:52В геномах SARS-CoV-2 найдены мутации, связанные с адаптацией к человеку
11:51Путин провел телефонный разговор с Меркель
11:50В Тамбовской области 12 детей заразились коронавирусом
11:50В Барселоне задержали готовившего нападение марокканца
11:45Адмирал прокомментировал появление кораблей НАТО в Баренцевом море
11:45Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
Лента новостейМолния