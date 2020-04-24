В США женщине грозит депортация за плевки в корзину с фруктами в магазине

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Женщину во Женщину во Флориде , плевавшую в корзину с фруктами в супермаркете, обвинили в преступлении, ей грозит депортация, сообщает издание Newsweek

По его данным, 40-летняя иммигрантка из Гватемалы Лизетт Сантис была задержана в среду вечером за то, что плевала в корзину с фруктами в супермаркете Walmart в городе Холли Хилл.

По словам сотрудника магазина, женщина открыла запечатанную упаковку с гуавой, пожевала фрукт, а затем выплюнула его в корзину с другими фруктами. Затем она откусила еще и выплюнула кусок гуавы на лаймы и апельсины.

На допросе Сантис заявила полиции, что у нее нет COVID-19, однако она не сдавала тест на коронавирус. Женщине было предъявлено обвинение в небрежной манипуляции с продуктом, влекущей за собой риск травмы или смерти, это является тяжким преступлением. Также сообщается, что Сантис грозит депортация на родину.

Ранее в различных штатах США ряду лиц были предъявлены уголовные обвинения в "террористической угрозе" за то, что они в ходе бытовых ссор угрожали заразить оппонентов вирусом и, в частности, плевали на них.