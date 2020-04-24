В США женщине грозит депортация за плевки в корзину с фруктами в магазине

По словам сотрудника магазина, женщина открыла запечатанную упаковку с гуавой, пожевала фрукт, а затем выплюнула его в корзину с другими фруктами. Затем она откусила еще и выплюнула кусок гуавы на лаймы и апельсины.
На допросе Сантис заявила полиции, что у нее нет COVID-19, однако она не сдавала тест на коронавирус. Женщине было предъявлено обвинение в небрежной манипуляции с продуктом, влекущей за собой риск травмы или смерти, это является тяжким преступлением. Также сообщается, что Сантис грозит депортация на родину.
Ранее в различных штатах США ряду лиц были предъявлены уголовные обвинения в "террористической угрозе" за то, что они в ходе бытовых ссор угрожали заразить оппонентов вирусом и, в частности, плевали на них.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.