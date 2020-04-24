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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T15:36
https://ria.ru/20200424/1570538849.html
Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569728784_0:0:3093:1741_1036x0_80_0_0_bfc0bcfabf502f226b6aac731a7e7c64.jpg
РИА Новости

Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе

18:20 24.04.2020 (обновлено: 15:36 25.04.2020)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинский работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя имени Северо Очоа в Мадриде
Медицинский работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя имени Северо Очоа в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Медицинский работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя имени Северо Очоа в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Испанские ученые проанализировали биологический материал пациентов с коронавирусом из разных регионов и пришли к неожиданным выводам о том, как попал вирус в страну. Результаты работы опубликованы на портале bioRxiv.
Выяснилось, что инфекция-возбудитель COVID-19 могла проникнуть в страну 15 различными путями — от других европейцев или граждан Китая.
"Предварительные результаты исследования указывают на то, что новый коронавирус уже циркулировал по стране в середине февраля, и исключают наличие нулевого пациента", — цитирует El Pais авторов исследования из мадридского Института здоровья имени Карлоса III.
Ученые решили выяснить, как и каким типом нового коронавируса могли заразиться испанцы. Для этого они взяли пробы тестов пациентов из разных регионов страны. Оказалось, что большинство заболевших COVID-19 жителей королевства были заражены SARS-CoV-2 того типа, который был связан с случаем, зафиксированным в конце января в Шанхае.
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При этом, как утверждают специалисты, шанхайский тип коронавируса проник в Испанию не из Китая. Всплеск заболеваемости COVID-19 раньше всех в стране произошел в Валенсии, куда его завезли футбольные фанаты и игроки.
В пользу этого вывода говорит заявление мэра Бергамо Джорджио Гори. Глава города заявил, что прошедший 19-го февраля в Милане матч между "Аталантой" и "Валенсией" мог стать причиной заражения 40 тысяч фанатов. В столицу Ломбардии на игру прибыло около двух с половиной тысяч болельщиков из Испании.
Ученые при этом отмечают, что для победы над коронавирусом необходимо не только анализировать прошлое, но и прогнозировать дальнейшее поведение SARS-CoV-2.
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Названы причины разной смертности от COVID-19 в Испании и Португалии
Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. В настоящее время, по данным ВОЗ, инфекцией заражены более 2,5 миллиона человек, 175 тысяч из которых погибли и около 700 тысяч вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США. В Испании на сегодняшний день отмечено свыше двухсот тысяч заражений, более 21 тысячи пациентов скончались.
Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — их число составляет 68 622 человека, 615 пациентов умерли, 5568 удалось победить болезнь. В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Россиян призвали оставаться дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОткрытия - РИА НаукаВОЗИспанияВ мире
Популярные комментарии
И???в чем сенсация?
24 апреля, 18:34
просто Блондинка
3382342211
Собянину передайте эту инфу. Пусть объяснит, почему он начал принимать меры только в марте-апреле.
24 апреля, 18:34
Денис Демидов
2279344113
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