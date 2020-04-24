Главгосстройнадзор Подмосковья возобновил итоговые проверки

"На основании нового нормативно-правового акта ведомство наделено полномочиями, которые позволят продолжить государственный строительный надзор в плановом режиме, обеспечить процесс выдачи заключений о соответствии по объектам жилого и нежилого назначения на территории региона.Что касается плановых проверок – они будут возобновлены после снятия ограничений на ведение строительных работ на территории Московской области", - сказал Гарибян.