Главгосстройнадзор Подмосковья возобновил итоговые проверки

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области возобновил проведение итоговых проверок для обеспечения процесса выдачи заключений о соответствии на строящихся объектах на территории региона, сообщил РИА Новости глава ведомства Артур Гарибян.
Ранее Главгосстройнадзор Подмосковья приостановил плановые и итоговые проверки на поднадзорных объектах из-за изменений в Федеральном законе № 294-ФЗ вступивших в силу 1 апреля 2020 года.
"На основании нового нормативно-правового акта ведомство наделено полномочиями, которые позволят продолжить государственный строительный надзор в плановом режиме, обеспечить процесс выдачи заключений о соответствии по объектам жилого и нежилого назначения на территории региона.Что касается плановых проверок – они будут возобновлены после снятия ограничений на ведение строительных работ на территории Московской области", - сказал Гарибян.