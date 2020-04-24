Замглавы ФСИН Мордовии заподозрили в краже шахмат, сделанных в колонии

По версии следствия, заместитель начальника регионального УФСИН путем обмана должностных лиц из числа руководства одной из исправительных колоний похитил деревянные шахматы и нарды, которые изготавливались в ИК, причинив тем самым материальный ущерб в размере более 200 тысяч рублей.
Кроме того, по данным СК, подозреваемый, угрожая применением дисциплинарных взысканий, потребовал от должностных лиц другой исправительной колонии передать ему взятку в виде материальных ценностей - пиломатериалов, деревянных конструкций и металлических изделий - на сумму не менее 60 тысяч рублей.
"Двадцать второго апреля после получения взятки в виде материальных ценностей заместитель начальника был задержан. Противоправная деятельность подозреваемого была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия совместно с собственной безопасностью регионального УФСИН", - говорится в сообщении.
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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 159 и 290 УК РФ (мошенничество, получение взятки). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.