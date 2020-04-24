Замглавы ФСИН Мордовии заподозрили в краже шахмат, сделанных в колонии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника УФСИН Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника УФСИН Мордовии , подозреваемого в получении взятки и хищении шахмат и нардов, изготовленных в колонии, сообщает региональное следственное управления СК РФ.

По версии следствия, заместитель начальника регионального УФСИН путем обмана должностных лиц из числа руководства одной из исправительных колоний похитил деревянные шахматы и нарды, которые изготавливались в ИК, причинив тем самым материальный ущерб в размере более 200 тысяч рублей.

Кроме того, по данным СК, подозреваемый, угрожая применением дисциплинарных взысканий, потребовал от должностных лиц другой исправительной колонии передать ему взятку в виде материальных ценностей - пиломатериалов, деревянных конструкций и металлических изделий - на сумму не менее 60 тысяч рублей.

"Двадцать второго апреля после получения взятки в виде материальных ценностей заместитель начальника был задержан. Противоправная деятельность подозреваемого была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия совместно с собственной безопасностью регионального УФСИН", - говорится в сообщении.