В США число жертв коронавируса превысило 50 тысяч

ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч, следует из данных университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Умерло 50 031 человек. Количество случаев заражения коронавирусом составляет 870 тысяч, выздоровели более 80 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.