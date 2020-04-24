Глава ФНС объяснил, почему остановлены не все проверки бизнеса

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров объяснил, что камеральные налоговые проверки сейчас продолжают осуществляться для того, чтобы определиться, кому возмещать налог на добавленную стоимость (НДС), а кому нет.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 1 мая приостановить назначение и до 20 марта рассмотреть вопрос о приостановке уже назначенных проверок. А 31 марта сама ФНС сообщала, что приостановила любые проверки бизнеса, а также меры взыскания в отношении МСП и представителей целого ряда отраслей, пострадавших от коронавируса.

"Камеральные проверки продолжают осуществляться потому, что нам в любом случае по декларации НДС необходимо провести комплекс мероприятий, для того чтобы определиться, кому НДС возмещать, а кому нет. Более того, мы можем посмотреть и обратить внимание на то, что сроки предоставления информации по документам также увеличены. По сути, 10 дней для НДС и страховых взносов, 20 дней по остальным налогам", - сказал Егоров на брифинге о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса.

Он напомнил, что в рамках постановления правительства № 409 было принято решение, что ведомство не будет осуществлять ряд проверок. "Мы остановили все налоговые выездные поездки, мы не выносим новых решений и таким образом мы серьезно снизили административную нагрузку на налогоплательщиков. Также к этому относится и проведение проверок в рамках валютного контроля, также это относится к проведению проверок соблюдения кассовой дисциплины", - заключил Егоров.