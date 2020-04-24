Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T18:41
https://ria.ru/20200424/1570537872.html
Глава ФНС объяснил, почему остановлены не все проверки бизнеса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570508227_0:154:3193:1950_1036x0_80_0_0_ff185f33a17521bf657f0634f54b221f.jpg
РИА Новости

Глава ФНС объяснил, почему остановлены не все проверки бизнеса

17:59 24.04.2020 (обновлено: 18:41 24.04.2020)
1399
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров во время брифинга
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров во время брифинга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров объяснил, что камеральные налоговые проверки сейчас продолжают осуществляться для того, чтобы определиться, кому возмещать налог на добавленную стоимость (НДС), а кому нет.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 1 мая приостановить назначение и до 20 марта рассмотреть вопрос о приостановке уже назначенных проверок. А 31 марта сама ФНС сообщала, что приостановила любые проверки бизнеса, а также меры взыскания в отношении МСП и представителей целого ряда отраслей, пострадавших от коронавируса.
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф
21 апреля, 16:23
Греф заявил о негативном эффекте от налога на доходы по вкладам
"Камеральные проверки продолжают осуществляться потому, что нам в любом случае по декларации НДС необходимо провести комплекс мероприятий, для того чтобы определиться, кому НДС возмещать, а кому нет. Более того, мы можем посмотреть и обратить внимание на то, что сроки предоставления информации по документам также увеличены. По сути, 10 дней для НДС и страховых взносов, 20 дней по остальным налогам", - сказал Егоров на брифинге о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса.
Он напомнил, что в рамках постановления правительства № 409 было принято решение, что ведомство не будет осуществлять ряд проверок. "Мы остановили все налоговые выездные поездки, мы не выносим новых решений и таким образом мы серьезно снизили административную нагрузку на налогоплательщиков. Также к этому относится и проведение проверок в рамках валютного контроля, также это относится к проведению проверок соблюдения кассовой дисциплины", - заключил Егоров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
440023
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Даниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06Путин: Россия будет помнить вклад союзников по коалиции в разгром нацизма
12:06Рынок в Ухане мог ускорить распространение коронавируса, заявили в ВОЗ
12:04Путин и Меркель договорились о взаимной помощи в борьбе с COVID-19
12:04Экс-министр здравоохранения Греции умер от коронавируса
12:04Число заражений коронавирусом в Малайзии превысило 6,5 тысячи
12:01Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 6,5 тысячи
12:00Путин и Меркель заявили о важности сохранения исторической памяти
11:59В Армении сторонники Кочаряна собрались у здании суда
11:59РСТ предлагает временно отменить фингарантии туроператоров
11:59В московском метро будут звучать поздравления с Днем Победы
11:57У сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры выявили коронавирус
11:57В искренность слов Трампа о сотрудничестве сложно верить, заявил Джабаров
11:56Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
11:55Россия и Турция зафиксировали по три нарушения перемирия в Сирии за сутки
11:52В геномах SARS-CoV-2 найдены мутации, связанные с адаптацией к человеку
11:51Путин провел телефонный разговор с Меркель
11:50В Тамбовской области 12 детей заразились коронавирусом
11:50В Барселоне задержали готовившего нападение марокканца
11:45Адмирал прокомментировал появление кораблей НАТО в Баренцевом море
11:45Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
Лента новостейМолния