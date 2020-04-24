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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T10:24
https://ria.ru/20200424/1570537829.html
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569985364_0:11:2872:1627_1036x0_80_0_0_3b0ac3697afe3069c3189126fc006b34.jpg
РИА Новости

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

17:58 24.04.2020 (обновлено: 10:24 25.04.2020)
231460
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД на блокпосту при въезде в Москву
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД на блокпосту при въезде в Москву
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
"По имеющейся информации, в большинстве регионов на проезд транзитного транспорта в настоящее время ограничений нет. Все ограничения вводятся решением региональных властей, при этом надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населённых пунктов", - говорится в сообщении ГИБДД РФ.
В Госавтоинспекции советуют перед поездкой через конкретные регионы внимательно изучить всю информацию на официальных сайтах, а также пользоваться только оперативными данными, так как ситуация в регионе может меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки.
"Важно при себе иметь все необходимые документы (не только паспорта и документы на автомобиль, но и, например, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и пр. – в зависимости от ситуации). Если есть возможность, справку о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса", - отмечается в сообщении.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что поездки следует планировать только в случае крайней необходимости, по возможности оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоГИБДД МВД РФОбщество
Популярные комментарии
Это просто уже наглость, мало того что большая часть людей без работы осталась, так мы еще должны и платные анализы всей семьёй сдавать, чтоб детей из города вывезти на дачу? Крохоборы, а не государство! Только и ищут как ободрать народ!
25 апреля, 02:41
Наталия Ната
249020125
Справку об отсутствия заболевания коронавирусом? 😂😂😂Чего ку-ку? А кто её даст? Это надо будет делать тест! Пока придёт результат, можно зарозится 100 раз! Как можно узновать обстановку в другом регионе? Узнал что и как и какие запреты в другом регионе, поехал. А пока доехал, обстановка в другом регионе изменилась и чё обратно? Какой чудик принимает такие решения? Ну ну, скоро выборы, время быстро пройдёт. Люди всё помнят и не забудут!, как говорил президент 😂. На выборах всё вспомнил и пенсионную реформу, и помощь людям и запрет на перемещения😡
25 апреля, 08:18
Петро Петров
11441203
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