Здоровым детям продолжат делать плановые прививки

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Проведение плановых прививок здоровым детям не прекращается из-за распространения коронавируса, следует из рекомендаций Минздрава РФ.
"Плановые прививки здоровым и неконтактным детям не останавливаются", - говорится в рекомендациях, описывающих особенности клинических проявлений и лечения у детей заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией.
Отмечается, что, напротив, необходимо продолжать первичную вакцинацию младенцев и детей младшего возраста в соответствии с рутинными программами для предотвращения угрозы вспышек и эпидемий. Иммунизацию следует проводить в условиях строгого соблюдения мер предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
"Особенно важно прививать восприимчивых лиц и пациентов из групп риска против пневмококковой инфекции, гемофильной инфекции типа b, сезонного гриппа", - добавляется в рекомендациях.
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