ВОЗ откроет три центра для лечения коронавируса в Сирии

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения ( Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) в сотрудничестве с партнерскими организациями намерена открыть в северо-восточной части Сирии дополнительно три медицинских центра, полностью оборудованных для приема пациентов в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 , заявил РИА Новости глава местного отделения ВОЗ Махмуд Дахер.

"ВОЗ совместно с партнерами усиливает поддержку, чтобы установить распределение конкретных пациентов с COVID-19, включая обследование, отбор и адресное направление на всех уровнях. Три больницы с отделениями интенсивной терапии при поддержке партнеров из Health Cluster для лечения людей с подтвержденным диагнозом готовы принять пациентов в ближайшие недели. Еще три медицинских учреждения, которые поддержит ВОЗ, как планируется, будут заниматься изоляцией случаев COVID-19", - сказал он.

По его словам, в трех новых учреждениях будет 70 койко-мест, причем 30 из них будут находиться в отделении интенсивной терапии для пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких. Представитель ВОЗ отметил, что обеспечению безопасности медицинского персонала организация уделяет особое внимание.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались. По последним данным, официально в САР подтверждены 39 случаев заражения, три человека умерли и пятеро выздоровели. По состоянию на 22 апреля, тестирование на коронавирусную инфекцию на северо-западе Сирии не выявило положительных случаев.