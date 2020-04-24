Оставшимся в США школьникам помогают принимающие семьи, заявил Салливан

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Часть российских школьников, застрявших в США в рамках частных учебных программ, вернулась домой, а те, кто захотел остаться в Соединенных Штатах, получают помощь от принимающих семей, заявил РИА Новости посол США в России Джон Салливан.
"Связь со всеми школьниками была установлена через спонсоров (программ) из частного сектора. Им, как и их семьям предоставили информацию о том, как связаться с российским правительством и как вернуться в Россию, если они этого хотят", - сказал Салливан.
"Кто-то решил вернуться домой, и многие уже это сделали. Некоторые, посоветовавшись со своими семьями, приняли решение остаться в США. Их поддерживают принимающие семьи и спонсоры-организаторы", - добавил американский дипломат.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что местонахождение нескольких десятков российских школьников, уехавших в США в рамках программы обмена, до сих пор неизвестно. По ее словам, американская сторона не предоставила полный список детей, которые застряли в США из-за того, что программы обучения приостановлены, и некоторых из них фактически "выставили на улицу". По данным МИД РФ, российских подростков в США могло оказаться гораздо больше 80. Сейчас известны имена 42 школьников, из них восемь уже вернулись в Россию, а 34 остаются в США "разбросанными" по всей стране.
Ранее в МИД РФ информировали, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы, которую свернули из-за коронавируса. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.
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