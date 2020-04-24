Депутат назвал условие снятия ограничений из-за COVID-19

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Выход из режима самоизоляции будет постепенным, первыми к работе вновь должны будут приступить граждане, не входящие в группу риска, но полностью все ограничения будут сняты только тогда, когда у подавляющего большинства людей появится иммунитет к новой Выход из режима самоизоляции будет постепенным, первыми к работе вновь должны будут приступить граждане, не входящие в группу риска, но полностью все ограничения будут сняты только тогда, когда у подавляющего большинства людей появится иммунитет к новой коронавирусной инфекции , считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

"Я думаю, что полностью все ограничения будут сняты и мир заживет прежней жизнью только тогда, когда у подавляющего большинства людей появится иммунитет к этой напасти – новому коронавирусу. Это произойдет в том числе и тогда, когда у нас появится настоящая эффективная вакцина от этого заболевания. Когда-то ведь дети умирали от краснухи и тифа, но массовая вакцинация помогла человечеству погасить все очаги этих заболеваний", - сказал Огуль РИА Новости.

Он пояснил, что всему населению годами находиться в самоизоляции невозможно, потому что "кто-то этой весной должен посеять хлеб, кто-то должен производить и продавать продукты питания и товары первой необходимости, планово лечить людей, подстригать, перевозить и так далее".

"Если соблюдать строгие меры предосторожности - это касается соблюдения рекомендаций по персональной дезинфекции, санитарной обработки рабочих мест и общественных пространств, - то после прохождения пика заболевания граждане, не входящие в группы риска, постепенно смогут вернуться на свои рабочие места. И они будут, в том числе, помогать налаживать жизнь тем, кто пока еще входит в группу риска", - сказал Огуль.

По его словам, когда именно произойдет смягчение режима самоизоляции в настоящее время никто не знает, но происходить это должно будет постепенно, с выработкой эффективных мер предосторожности.

"Ученые уже достаточно много выяснили про вирус. Как он передается, как долго живет, какие группы населения от него наиболее уязвимы и чего боится он сам, как его можно уничтожить. На основании этих сведений эксперты Роспотребнадзора разработали рекомендации по защите, следуя которым мы постепенно сможем смягчать требования к самоизоляции", - отметил парламентарий.