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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T17:43
https://ria.ru/20200424/1570537115.html
Депутат назвал условие снятия ограничений из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285295_0:435:2047:1586_1036x0_80_0_0_93e1a860815e18ce9c99346efa8ba17c.jpg
РИА Новости

Депутат назвал условие снятия ограничений из-за COVID-19

17:43 24.04.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Выход из режима самоизоляции будет постепенным, первыми к работе вновь должны будут приступить граждане, не входящие в группу риска, но полностью все ограничения будут сняты только тогда, когда у подавляющего большинства людей появится иммунитет к новой коронавирусной инфекции, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
"Я думаю, что полностью все ограничения будут сняты и мир заживет прежней жизнью только тогда, когда у подавляющего большинства людей появится иммунитет к этой напасти – новому коронавирусу. Это произойдет в том числе и тогда, когда у нас появится настоящая эффективная вакцина от этого заболевания. Когда-то ведь дети умирали от краснухи и тифа, но массовая вакцинация помогла человечеству погасить все очаги этих заболеваний", - сказал Огуль РИА Новости.
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Он пояснил, что всему населению годами находиться в самоизоляции невозможно, потому что "кто-то этой весной должен посеять хлеб, кто-то должен производить и продавать продукты питания и товары первой необходимости, планово лечить людей, подстригать, перевозить и так далее".
"Если соблюдать строгие меры предосторожности - это касается соблюдения рекомендаций по персональной дезинфекции, санитарной обработки рабочих мест и общественных пространств, - то после прохождения пика заболевания граждане, не входящие в группы риска, постепенно смогут вернуться на свои рабочие места. И они будут, в том числе, помогать налаживать жизнь тем, кто пока еще входит в группу риска", - сказал Огуль.
По его словам, когда именно произойдет смягчение режима самоизоляции в настоящее время никто не знает, но происходить это должно будет постепенно, с выработкой эффективных мер предосторожности.
"Ученые уже достаточно много выяснили про вирус. Как он передается, как долго живет, какие группы населения от него наиболее уязвимы и чего боится он сам, как его можно уничтожить. На основании этих сведений эксперты Роспотребнадзора разработали рекомендации по защите, следуя которым мы постепенно сможем смягчать требования к самоизоляции", - отметил парламентарий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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