Потерявшим работу иностранцам в Подмосковье окажут помощь

"В Подмосковье достаточно промышленных предприятий, сельхозпроизводителей, организаций жилищно-коммунального хозяйства, которые продолжают работу даже в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, и предлагают работу для иностранных граждан", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.