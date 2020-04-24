Потерявшим работу иностранцам в Подмосковье окажут помощь

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Иностранным гражданам в Подмосковье, которые потеряли работу из-за COVID-19, или тем, кто нуждается в трудоустройстве, окажут помощь в Едином миграционном центре Московской области, сообщили в пресс-службе главного управления региональной безопасности.
"В Подмосковье достаточно промышленных предприятий, сельхозпроизводителей, организаций жилищно-коммунального хозяйства, которые продолжают работу даже в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, и предлагают работу для иностранных граждан", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
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По его словам, у Единого миграционного центра налажена коммуникация с крупными работодателями. Число вакансий постоянно растёт, поэтому рассмотрены будут все кандидаты.
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