Минздрав рекомендовал шесть препаратов для лечения коронавируса у детей

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Для лечения коронавируса у детей рекомендовано шесть препаратов, крайне осторожно можно применять иммуноглобулины из донорской крови, говорится в рекомендациях Минздрава РФ по особенностям клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.

В рекомендациях перечислены такие препараты, как интерферон альфа-2b (только в случаях поражения верхних дыхательных путей), умифеновир, осельтамивир, гидроксихлорохин (до лечения обязательна ЭКГ, далее – мониторинг ЭКГ, имеется ряд ограничений), лопинавир или ритонавир, а также тоцилизумаб.

С пометкой "нет опыта применения при инфекции COVID-19" и "Только по строгим показаниям" указан ВВИГ - внутривенные иммуноглобулины.