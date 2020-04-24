Найдено доказательство смерти человека от метеорита

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ученые из Ученые из Турции и США обнаружили первые письменные свидетельства гибели человека от падения метеорита. Исследование опубликовано в журнале Meteoritics & Planetary Science

Первые легенды о жертвах метеоритов относятся еще к библейским временам, однако до сих пор исследователи не могли подтвердить информацию документами. Новые сведения специалисты нашли в управлении государственных архивов при президенте Турции.

Ученые обнаружили три письма на османском языке. В текстах говорится, что 22 августа 1888 года метеорит вошел в атмосферу Земли и при падении убил одного человека, а также ранил другого в городе Сулеймания в Ираке

Очевидцы сообщали, что на населенный пункт обрушились сразу несколько объектов. Этот метеорит запомнили в виде "огненного шара". Обломки небесного тела сильно повредили посевы на полях, что, как считают исследователи, указывает на воздействие ударной волны.