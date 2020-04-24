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2020-04-24T18:21
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Найдено доказательство смерти человека от метеорита
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РИА Новости

Найдено доказательство смерти человека от метеорита

17:39 24.04.2020 (обновлено: 18:21 24.04.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ученые из Турции и США обнаружили первые письменные свидетельства гибели человека от падения метеорита. Исследование опубликовано в журнале Meteoritics & Planetary Science.
Первые легенды о жертвах метеоритов относятся еще к библейским временам, однако до сих пор исследователи не могли подтвердить информацию документами. Новые сведения специалисты нашли в управлении государственных архивов при президенте Турции.
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Ученые обнаружили три письма на османском языке. В текстах говорится, что 22 августа 1888 года метеорит вошел в атмосферу Земли и при падении убил одного человека, а также ранил другого в городе Сулеймания в Ираке.
Очевидцы сообщали, что на населенный пункт обрушились сразу несколько объектов. Этот метеорит запомнили в виде "огненного шара". Обломки небесного тела сильно повредили посевы на полях, что, как считают исследователи, указывает на воздействие ударной волны.
Ученые предположили, что могут быть и другие документы, подтверждающие такие случаи в той или иной точке земного шара. Многие из них могут быть написаны не на английском языке, поэтому остаются не замеченными исследователями.
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