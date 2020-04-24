Российские космонавты с МКС поздравили Китай с Днем космонавтики

В пятницу в Китае отмечается День космонавтики: 50 лет назад с космодрома Цзюцюань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-1", которая вывела на орбиту первый китайский спутник "Дунфанхун-1".

"Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер отправили видеоролик с МКС с поздравлениями по случаю праздника, а также выразили поддержку в борьбе с эпидемией и уверенность в преодолении различных проблем и вызовов", - говорится в сообщении.

С 1970 года Китай осуществил более 350 космических пусков, запустив около 600 спутников. Космические старты осуществляются с космодромов Цзюцюань, Сичан, Тайюань и Вэньчан, а также с морской платформы.