Российские космонавты с МКС поздравили Китай с Днем космонавтики

ПЕКИН/МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, находящиеся на борту Международной космической станции, поздравили Китай с Днем космонавтики, говорится в сообщении в официальном аккаунте программы Китая по изучению Луны в соцсети WeChat.
В пятницу в Китае отмечается День космонавтики: 50 лет назад с космодрома Цзюцюань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-1", которая вывела на орбиту первый китайский спутник "Дунфанхун-1".
"Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер отправили видеоролик с МКС с поздравлениями по случаю праздника, а также выразили поддержку в борьбе с эпидемией и уверенность в преодолении различных проблем и вызовов", - говорится в сообщении.
С 1970 года Китай осуществил более 350 космических пусков, запустив около 600 спутников. Космические старты осуществляются с космодромов Цзюцюань, Сичан, Тайюань и Вэньчан, а также с морской платформы.
С 2003 года Китай запустил в космос шесть пилотируемых кораблей "Шэньчжоу" и две орбитальные станции "Тяньгун". На орбите побывали 11 китайских космонавтов.