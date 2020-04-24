Додон предложил продлить в Молдавии нерабочий период для бюджетников

КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Президент Президент Молдавии Игорь Додон предложил Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям продлить нерабочий период до 4 мая из-за пандемии коронавируса.

Ранее власти Молдавии приняли решение объявить период с 30 марта по 17 апреля нерабочим, из-за эпидемиологической ситуации этот период был продлен до 24 апреля.

"Мы предлагаем Национальной комиссии по ЧС с понедельника продлить нерабочий период бюджетным работникам до 4 мая. Также предлагается с 27 апреля разрешить людям гулять на свежем воздухе группами не более трех человек с соблюдением мер безопасности. Также предлагается разрешить работу торговых непродовольственных точек за исключением рынков и торговых центров ", - заявил Додон.

Предложение президента будет рассмотрено на заседании Национальной комиссии по ЧС в пятницу. Также Додон подчеркнул, что пока рано снимать ограничения по работе точек общепита.

Ранее власти Молдавии сообщили о 3110 зарегистрированных случаях коронавируса, в пятницу число скончавшихся достигло 84. Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Остальным гражданам запрещено посещать общественные места и собираться в группы больше трех человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.