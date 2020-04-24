Производитель антисептиков призвал не верить словам Трампа о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп сравнивает обычную ватную палочку с палочкой для забора материала для теста на коронавирус во время ежедневного брифинга

Президент США Дональд Трамп сравнивает обычную ватную палочку с палочкой для забора материала для теста на коронавирус во время ежедневного брифинга

ЛОНДОН, 24 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский производитель дезинфицирующих средств и салфеток Reckitt Benckiser (RB) призвал не верить словам президента Британский производитель дезинфицирующих средств и салфеток Reckitt Benckiser (RB) призвал не верить словам президента США Дональда Трампа о том, что вылечиться от COVID-19 можно с помощью бытовой химии.

Ранее Трамп публично заявил, что бороться с коронавирусом помогут солнечный свет и отбеливатель. Также, по его словам, "дезинфицирующее средство выбивает вирус за минуту, и если есть способ, которым мы можем сделать что-то типа инъекции, то оно проникнет в легкие и воздействует на значительный объем легких".

"Из-за недавних спекуляций и обсуждения в социальных медиа, к RB (производителю товаров под брендами Lysol и Dettol) обратились с вопросом о том, может ли прием внутрь дезинфицирующих средств быть подходящим для использования как лечение от коронавируса SARS-CoV-2... Мы обязаны четко заявить, что ни при каких обстоятельствах наша продукция для дезинфекции не может вводиться в человеческий организм - ни путем инъекции, ни глотания, никаким иным способом", - говорится в заявлении компании.

RB призывает клиентов использовать бытовую химию и гигиенические товары строго по назначению и согласно инструкции.

"Пожалуйста, читайте инструкции и информацию о безопасном использовании. Мы несем ответственность за предоставление потребителям точной и актуальной информации, которая одобрена медицинскими экспертами. Для изучения этого вопроса и знакомства с опровергающими мифы фактами посетите сайт covid-19facts.com", - говорится в заявлении.