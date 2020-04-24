США направят Индонезии помощь для борьбы с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. США направят помощь Индонезии для борьбы с коронавирусом, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
"Только что переговорил с моим другом президентом Индонезии Джоко Видодо. Он просит аппараты ИВЛ, которые мы предоставим", - написал Трамп.
Он не уточнил, какое количество аппаратов США направят Индонезии.
Ранее США ограничили экспорт продукции медицинского назначения, прежде всего аппаратов ИВЛ. При этом Трамп задействовал закон военного времени, чтобы побудить ряд производителей помочь в производстве аппаратов внутри страны. Президент США заявил, что спешно производимые в Америке аппараты пойдут прежде всего на нужды американцев, но не исключил их отправки за рубеж в качестве помощи.
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