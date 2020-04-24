США направят Эквадору помощь для борьбы с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что США направят Эквадору помощь для борьбы с эпидемией коронавируса.
Трамп написал в Twitter, что провел "отличный" разговор с президентом Эквадора Ленином Морено.
"Мы пошлем им крайне необходимые аппараты ИВЛ, которых мы в последнее время произвели так много, и будем помогать им и другими способами. Они ведут жестокую битву с коронавирусом!" - написал Трамп.
В Эквадоре, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано уже более 11 тысяч случаев коронавируса и 560 смертей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.