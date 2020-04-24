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2020-04-24T17:29
https://ria.ru/20200424/1570536406.html
Эксперт рассказал, зачем Саакашвили нужен Зеленскому
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РИА Новости

Эксперт рассказал, зачем Саакашвили нужен Зеленскому

17:29 24.04.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoМихаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили нужен Киеву для переговоров с МВФ - в условиях, когда кредиты будут выдавать с трудом, президенту Украины Владимиру Зеленскому потребуется опытный переговорщик с хорошими контактами на Западе, считает российский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
"Теперь хоть чуть-чуть понятнее, зачем Зеленскому понадобился Мишико. Переговоры с МВФ вести. Учитывая, что денег никому теперь давать не будут, действительно, нужны таранные переговорщики. К тому же симпатизанты у Саакашвили на Западе еще остались, коммуникатором он всегда был изрядным", - написал Лукьянов в Telegram-канале своего журнала.
Ранее Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
24 апреля, 14:48
Грузия отзовет посла из Киева, если Саакашвили займет пост вице-премьера
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МВФВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиФедор ЛукьяновУкраина
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