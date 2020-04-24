Эксперт рассказал, зачем Саакашвили нужен Зеленскому

"Теперь хоть чуть-чуть понятнее, зачем Зеленскому понадобился Мишико. Переговоры с МВФ вести. Учитывая, что денег никому теперь давать не будут, действительно, нужны таранные переговорщики. К тому же симпатизанты у Саакашвили на Западе еще остались, коммуникатором он всегда был изрядным", - написал Лукьянов в Telegram-канале своего журнала.