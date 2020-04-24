ФНС разъяснила сроки подачи деклараций в связи с коронавирусом

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Федеральная налоговая служба ( Федеральная налоговая служба ( ФНС ) России разъяснила сроки подачи налоговых деклараций и уплаты налогов для предприятий, которые относятся к пострадавшим от распространения коронавируса отраслям и могут воспользоваться отсрочками.

Как напомнил глава ведомства Даниил Егоров , малому и среднему бизнесу предоставлена отсрочка на полгода по обязательным налоговым платежам (кроме НДС), в том числе по уплате страховых взносов в социальные фонды. Кроме того, для МСП был перенесен срок подачи налоговых деклараций.

"Сроки сдачи этой отчетности, которую мы должны сдавать в марте и мае, переносятся на 3 месяца, но из этой отчетности нам необходимо отдельно отложить декларации по страховым взносам и декларации по налогам на добавленную стоимость. По ним мы должны сдать отчетность 15 мая", - предупредил Егоров на брифинге о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса.

Он объяснил, что для того, чтобы компании могли воспользоваться своим правом на возмещение НДС, налоговикам заранее необходимо получить весь массив деклараций. "Только в этом случае ФНС сможет обеспечить денежный поток организациям, у которых это возмещение заявлено в декларации", - пояснил он.

А на основании страховых взносов формируются пенсионные права, а также права социального страхования физических лиц. "Поэтому эти данные крайне необходимы для того, чтобы ведомство понимало, как реализовывать эти права", - объяснил Егоров.

"Хочу обратить внимание, что это не касается самой уплаты. Сама уплата (НДС- ред.) у нас наступает тогда, когда заканчиваются выходные дни, в том числе и нерабочие дни. В первый рабочий день, если у нас срок приходился, например, на апрель, переносится на май и в этом случае мы должны произвести уплату налогов. За второй квартал сроки уплаты переносятся на 4 месяца. Авансовые платежи по транспортному налогу, по имущественному налогу, также переносятся к уплате за первый квартал - у нас это будет 30 октября, а за второй квартал – 30 декабря", - напомнил он.

Что касается страховых взносов, то платежи за март и май переносятся на 6 месяцев, а за июнь и июль - на 4 месяца. "По налогу на прибыль, по упрощенной системе налогообложения, по сельхозналогу, за 2019 год, авансовые платежи и налоги за 2019 год, а также за март и первые квартал, также переносятся на 6 месяцев, напомнил глава ФНС.