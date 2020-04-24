Представитель Бабкиной сообщил о положительной динамике лечения

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Положительная динамика отмечается у проходящей лечение народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, но требуется еще время, сказал РИА Новости исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин.
"Динамика положительная, все хорошо, но требуется еще время", - заявил Собянин.
Ранее пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор говорил, что Бабкина находится на лечении с диагнозом пневмония, коронавирус у нее не обнаружен. Собянин ранее отмечал, что Бабкина в сознании и может говорить, она уже звонила сыну.