Представитель Бабкиной сообщил о положительной динамике лечения

"Динамика положительная, все хорошо, но требуется еще время", - заявил Собянин.

Ранее пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор говорил, что Бабкина находится на лечении с диагнозом пневмония, коронавирус у нее не обнаружен. Собянин ранее отмечал, что Бабкина в сознании и может говорить, она уже звонила сыну.