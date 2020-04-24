В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля

ИРКУТСК, 24 апр – РИА Новости. Режим самоизоляции в Приангарье, ранее объявленный до 26 апреля, продлен до 30 апреля включительно, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что указом врио губернатора в Приангарье с 31 марта объявлен режим самоизоляции. Изначально он должен был продлиться до 5 апреля, затем его поэтапно продлили до 26 апреля.