В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля

ИРКУТСК, 24 апр – РИА Новости. Режим самоизоляции в Приангарье, ранее объявленный до 26 апреля, продлен до 30 апреля включительно, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что указом врио губернатора в Приангарье с 31 марта объявлен режим самоизоляции. Изначально он должен был продлиться до 5 апреля, затем его поэтапно продлили до 26 апреля.
"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 30 апреля включительно. Соответствующие изменения в Указ подписал глава региона Игорь Кобзев" - говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба на вечер 24 апреля в Иркутской области официально подтверждено 87 случаев заболевания COVID-19, 3 пациента из числа заболевших скончались, 25 человек - выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.