Тяжелое течение COVID-19 отмечают у одного процента зараженных детей

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Тяжелое течение COVID-19 отмечается в среднем у 1% зараженных детей, говорится в рекомендациях Минздрава по особенностям клинических проявлений и лечений коронавируса у детей.
"Тяжелое течение отмечается в среднем в 1% случаев инфекции COVID-19 у детей, чаще всего осложненные формы болезни развиваются у детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями", - указано в рекомендациях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.