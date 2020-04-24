Минздрав назвал сроки выздоровления детей с коронавирусом

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Выздоровление детей с коронавирусом обычно наступает в течение 1-2 недель, говорится в рекомендациях Минздрава РФ по особенностям клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.
"Выздоровление обычно наступает в течение 1-2 недель", - говорится в рекомендациях.
Подавляющее большинство всех описанных случаев заболевания у детей, согласно документу, связаны с контактами с заболевшими взрослыми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.