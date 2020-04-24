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2020-04-24T17:21
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Трамп приветствует попытки примирения между армянами и турками
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РИА Новости

Трамп приветствует попытки примирения между армянами и турками

17:21 24.04.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в годовщину геноцида армян в Османской империи заявил, что приветствует попытки примирения между армянами и турками.
"Мы приветствуем усилия армян и турок по признанию своей болезненной истории и примирению с ней", - говорится в письменном заявлении Трампа.
По его словам, в этот день необходимо "помнить о тех, кто страдал и погиб, и подтвердить нашу приверженность защите уязвимых религиозных и этнических меньшинств по всему миру".
Трамп вновь назвал события 1915 года армянским термином Мец Егерн, что значит "великое злодеяние", но по традиции воздержался от слова "геноцид". Конгресс США не раз принимал резолюции с предложением признать истребление армян в Османской империи геноцидом, но администрация США на этот шаг не идет, опасаясь ухудшения отношений с Турцией.
Подсветка мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
23 апреля, 22:51
Российский посол почтил в Ереване память жертв геноцида армян
Трамп заявил, что 24 апреля в США вспоминают не только о полутора миллионах погибших, но и о тесной исторической связи между американцами и армянами.
"Нам повезло, что столь много армян принесли свою богатую культуру на наши берега и сделали такой большой вклад в развитие нашей страны. Среди них были награжденные многими наградами солдаты, признанные работники развлекательной индустрии и архитекторы, успешные бизнесмены", - заявил Трамп.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
Цветы у Вечного огня Мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване в память о жертвах геноцида армян в Османской империи 1915 года
24 апреля, 00:54
Геноцид армян в Османской империи в 1915 году
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ЕвропарламентДональд ТрампГосдума РФТурцияСШААнкараВ мире
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