Трамп приветствует попытки примирения между армянами и турками

ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп в годовщину геноцида армян в Османской империи заявил, что приветствует попытки примирения между армянами и турками.

"Мы приветствуем усилия армян и турок по признанию своей болезненной истории и примирению с ней", - говорится в письменном заявлении Трампа.

По его словам, в этот день необходимо "помнить о тех, кто страдал и погиб, и подтвердить нашу приверженность защите уязвимых религиозных и этнических меньшинств по всему миру".

Трамп вновь назвал события 1915 года армянским термином Мец Егерн, что значит "великое злодеяние", но по традиции воздержался от слова "геноцид". Конгресс США не раз принимал резолюции с предложением признать истребление армян в Османской империи геноцидом, но администрация США на этот шаг не идет, опасаясь ухудшения отношений с Турцией

Трамп заявил, что 24 апреля в США вспоминают не только о полутора миллионах погибших, но и о тесной исторической связи между американцами и армянами.

"Нам повезло, что столь много армян принесли свою богатую культуру на наши берега и сделали такой большой вклад в развитие нашей страны. Среди них были награжденные многими наградами солдаты, признанные работники развлекательной индустрии и архитекторы, успешные бизнесмены", - заявил Трамп.

В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".