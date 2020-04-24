Тесты на антитела к коронавирусу пока не широко представлены в России

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Тесты на антитела к коронавирусу пока не широко представлены в РФ, некоторые антитела появляются на пятые сутки от начала симптомов, некоторые на 14-е, следует из методических рекомендаций Минздрава РФ об особенностях клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией у детей.
"В настоящее время тесты для определения антител к SARS-CoV-2 не являются широко доступными на территории РФ. Установлено, что IgM антитела появляются примерно на пятые сутки от начала симптомов, IgG на 14-е сутки", - говорится в рекомендациях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.