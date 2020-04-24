Свердловский губернатор заявил, что не будет вводить электронные пропуска

На улицах совсем немного машин и практически нет людей.

Это касается не только пешеходов, но и водителей.

На сиденьях в вагонах московского метро появились стикеры "Держите дистанцию, не садитесь здесь".

Патрули стоят и в центре, и на окраинах городов.

Торговые центры и магазины по всей стране на время изоляции прекратили работу и ушли в онлайн.

На улицах совсем немного машин и практически нет людей.

На улицах совсем немного машин и практически нет людей.

Это касается не только пешеходов, но и водителей.

Это касается не только пешеходов, но и водителей.

На сиденьях в вагонах московского метро появились стикеры "Держите дистанцию, не садитесь здесь".

На сиденьях в вагонах московского метро появились стикеры "Держите дистанцию, не садитесь здесь".

Патрули стоят и в центре, и на окраинах городов.

Патрули стоят и в центре, и на окраинах городов.

Торговые центры и магазины по всей стране на время изоляции прекратили работу и ушли в онлайн.

Торговые центры и магазины по всей стране на время изоляции прекратили работу и ушли в онлайн.

Он подчеркнул, что также не отменяется введенный в регионе режим повышенной готовности, однако глава региона не уточнил, до какой даты он будет действовать.