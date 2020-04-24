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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T17:19
https://ria.ru/20200424/1570535777.html
Свердловский губернатор заявил, что не будет вводить электронные пропуска
https://cdn22.img.ria.ru/images/152418/61/1524186187_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_547a9ecbcdf74444abf9cdcd5f93fba1.jpg
РИА Новости

Свердловский губернатор заявил, что не будет вводить электронные пропуска

17:19 24.04.2020
5297
© РИА Новости / Владислав Белогруд / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Международной промышленной выставке "Иннопром" - 2018". 8 июля 2018
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018. 8 июля 2018
© РИА Новости / Владислав Белогруд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Режим электронных пропусков для выхода из дома вводиться в Свердловской области не будет, прорабатывается возможность оформления спецпропусков лишь тем жителям, которые продолжают работать в условиях пандемии, заявил глава региона Евгений Куйвашев.
Ранее замглавы региона Павел Креков анонсировал введение в регионе пропускного режима с 1 по 10 мая. Затем оперативный штаб региона по профилактике COVID-19 сообщил, что в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других крупных городах области на майские праздники планируется ввести именные справки, заверенные работодателем, для людей, которые продолжают работать, несмотря на ограничительные меры.
Россия на самоизоляции
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Торговые центры и магазины по всей стране на время изоляции прекратили работу и ушли в онлайн.

Объявление на дверях торгового центра в Новосибирске
1 из 20

Торговые центры и магазины по всей стране на время изоляции прекратили работу и ушли в онлайн.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Пенсионерам, находящимся в группе риска, продукты и товары первой необходимости доставляют на дом.

Социальный работник доставила продуктовый набор для пенсионерки в Ростове-на-Дону
2 из 20

Пенсионерам, находящимся в группе риска, продукты и товары первой необходимости доставляют на дом.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Доступ на детские площадки перекрыт.

Во дворах закрыли детские площадки в связи с распространием коронавируса
3 из 20

Доступ на детские площадки перекрыт.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Россияне, которым приходится выходить на улицу, пользуются средствами индивидуальной защиты.

Девушка в защитной маске в Сочи
4 из 20

Россияне, которым приходится выходить на улицу, пользуются средствами индивидуальной защиты.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За соблюдением гражданами режима самоизоляции следят сотрудники полиции.

Сотрудники правоохранительных органов на Воробьевых горах в Москве
5 из 20

За соблюдением гражданами режима самоизоляции следят сотрудники полиции.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Патрули стоят и в центре, и на окраинах городов.

Проверка сотрудниками правоохранительных органов соблюдения режима самоизоляции в Москве
6 из 20

Патрули стоят и в центре, и на окраинах городов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Сотрудники ГИБДД просят водителей предъявлять справку для работающих во время режима полной самоизоляции.

Сотрудник ГИБДД проверяет справку для работающих в Чите
7 из 20

Сотрудники ГИБДД просят водителей предъявлять справку для работающих во время режима полной самоизоляции.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© Пресс-служба Московского метрополитена / Перейти в фотобанк

На сиденьях в вагонах московского метро появились стикеры "Держите дистанцию, не садитесь здесь".

Сотрудник метро наклеивает стикер Держите дистанцию, не садитесь здесь в вагоне московского метрополитена
8 из 20

На сиденьях в вагонах московского метро появились стикеры "Держите дистанцию, не садитесь здесь".

© Пресс-служба Московского метрополитена
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Новосибирской области о необходимости соблюдать дистанцию напоминают с помощью специальных наклеек.

Информационная наклейка о соблюдении дистанции в здании Правительства Новосибирской области
9 из 20

В Новосибирской области о необходимости соблюдать дистанцию напоминают с помощью специальных наклеек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

У курьеров работы прибавилось: по всей стране возросло число онлайн-заказов.

Сотрудник службы доставки Яндекс-Еда на пешеходном переходе улицы Варварка во время режима самоизоляции жителей
10 из 20

У курьеров работы прибавилось: по всей стране возросло число онлайн-заказов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Во всех общественных местах людям напоминают о необходимости оставаться дома.

На Ставрополье казаки следят за соблюдением домашнего режима
11 из 20

Во всех общественных местах людям напоминают о необходимости оставаться дома.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это касается не только пешеходов, но и водителей.

Блокпост из-за коронавируса при въезде в Севастополь
12 из 20

Это касается не только пешеходов, но и водителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Важным этапом борьбы с инфекцией остается дезинфекционная обработка.

Дезинфекция набережной в Анапе
13 из 20

Важным этапом борьбы с инфекцией остается дезинфекционная обработка.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Санитарной обработке подвергаются подъезды в жилых помещениях.

Дезинфекция жилого дома в связи с коронавирусом
14 из 20

Санитарной обработке подвергаются подъезды в жилых помещениях.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Регулярную дезинфекцию проходит общественный транспорт.

Дезинфекция общественного транспорта в Красноярске
15 из 20

Регулярную дезинфекцию проходит общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Чистят и обрабатывают также паркоматы и банкоматы.

Мужчина дезинфицирует паркомат на улице в Москве
16 из 20

Чистят и обрабатывают также паркоматы и банкоматы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Санитарная обработка проходит даже в закрытых ресторанах и кафе.

Москва во время режима самоизоляции жителей
17 из 20

Санитарная обработка проходит даже в закрытых ресторанах и кафе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Из-за режима обязательной изоляции города опустели.

Москва во время режима самоизоляции жителей
18 из 20

Из-за режима обязательной изоляции города опустели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На улицах совсем немного машин и практически нет людей.

Краснодар во время самоизоляции жителей
19 из 20

На улицах совсем немного машин и практически нет людей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Режим нерабочих дней и самоизоляции в стране пока продолжается.

Скульптурный комлекс Рыбаки на набережной Онежского озера в Петрозаводске
20 из 20

Режим нерабочих дней и самоизоляции в стране пока продолжается.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
1 из 20

Торговые центры и магазины по всей стране на время изоляции прекратили работу и ушли в онлайн.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 20

Пенсионерам, находящимся в группе риска, продукты и товары первой необходимости доставляют на дом.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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3 из 20

Доступ на детские площадки перекрыт.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 20

Россияне, которым приходится выходить на улицу, пользуются средствами индивидуальной защиты.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
5 из 20

За соблюдением гражданами режима самоизоляции следят сотрудники полиции.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 20

Патрули стоят и в центре, и на окраинах городов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 20

Сотрудники ГИБДД просят водителей предъявлять справку для работающих во время режима полной самоизоляции.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
8 из 20

На сиденьях в вагонах московского метро появились стикеры "Держите дистанцию, не садитесь здесь".

© Пресс-служба Московского метрополитена
Перейти в фотобанк
9 из 20

В Новосибирской области о необходимости соблюдать дистанцию напоминают с помощью специальных наклеек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 20

У курьеров работы прибавилось: по всей стране возросло число онлайн-заказов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
11 из 20

Во всех общественных местах людям напоминают о необходимости оставаться дома.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
12 из 20

Это касается не только пешеходов, но и водителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
13 из 20

Важным этапом борьбы с инфекцией остается дезинфекционная обработка.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
14 из 20

Санитарной обработке подвергаются подъезды в жилых помещениях.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
15 из 20

Регулярную дезинфекцию проходит общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
16 из 20

Чистят и обрабатывают также паркоматы и банкоматы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
17 из 20

Санитарная обработка проходит даже в закрытых ресторанах и кафе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
18 из 20

Из-за режима обязательной изоляции города опустели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
19 из 20

На улицах совсем немного машин и практически нет людей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
20 из 20

Режим нерабочих дней и самоизоляции в стране пока продолжается.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
"Я принял решение не вводить электронные пропуска для всех жителей Свердловской области. Думаю, нам с вами просто не нужен еще и такой жесткий контроль за всеми перемещениями, чтобы соблюдать разумные ограничения, направленные на то, чтобы как можно меньше уральцев заразились новой коронавирусной инфекцией. При этом мы прорабатываем решение о том, чтобы на период майских праздников работодатели оформили пропуска для тех сотрудников, которым необходимо быть на рабочем месте", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
Он подчеркнул, что также не отменяется введенный в регионе режим повышенной готовности, однако глава региона не уточнил, до какой даты он будет действовать.
По последним данным, в области зарегистрированы 304 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 33 - за последние сутки. По данным оперштаба, состояние 18 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 55 – средней тяжести, остальных – удовлетворительное. Посмертно коронавирус был обнаружен у 54-летнего пациента из Красноуфимска, скончавшегося от пневмонии. У еще одного скончавшегося пациента из Богдановича, первичные анализы которого показали COVID-19 , итоговый диагноз после вскрытия не подтвердился.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕвгений КуйвашевСвердловская областьОбщество
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