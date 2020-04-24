В Минздраве сообщили о более легком течении COVID-19 у детей

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Опыт пандемии показывает, что коронавирус у детей протекает более гладко, летальные исходы крайне редки, следует из рекомендаций Минздрава РФ.
"Опыт разных стран в период пандемии 2020 года показывает, что у детей, по сравнению со взрослыми, отмечается более гладкое течение болезни, развитие вирусной пневмонии менее характерно, симптомы обычно нетяжелые, летальные исходы чрезвычайно редки", - говорится в документе.
При этом именно дети любого возраста должны быть в фокусе особого внимания, так как они играют огромную роль в распространении болезни, уточняется в рекомендациях.
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