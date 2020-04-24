В Минздраве сообщили о более легком течении COVID-19 у детей

"Опыт разных стран в период пандемии 2020 года показывает, что у детей, по сравнению со взрослыми, отмечается более гладкое течение болезни, развитие вирусной пневмонии менее характерно, симптомы обычно нетяжелые, летальные исходы чрезвычайно редки", - говорится в документе.