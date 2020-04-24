В Минздраве рассказали, кто меньше подвержен коронавирусу

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Дети и подростки менее подвержены заболеванию, чем взрослые, и составляют от 1% до 5% из всех заражённых, следует из рекомендаций Минздрава РФ.
"По имеющимся в настоящее время данным (21.04.2020 года), дети и подростки менее подвержены заболеванию, чем взрослые и составляют от 1% до 5% в структуре пациентов с диагностированными случаями заболевания", - говорится в документе.
Согласно документу, наиболее частыми симптомами у детей являются лихорадка, непродуктивный кашель, возможно появление признаков интоксикации (миалгии, тошнота, слабость).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.