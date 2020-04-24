В России не менее четверти детей переносят коронавирус бессимптомно

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Не менее четверти заболевших коронавирусом детей переносят болезнь бессимптомно, противовирусные препараты им не требуются, следует из рекомендаций Минздрава РФ, описывающих особенности клинических проявлений и лечения у детей заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией.
"Не менее четверти детей переносят инфекцию бессимптомно. Госпитализации в стационар требует до 10% детей", - говорится в рекомендациях.
Отмечается, что чаще всего осложненные формы болезни развиваются у детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
Согласно рекомендациям, детям с бессимптомной формой коронавируса противовирусные препараты не требуются.
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