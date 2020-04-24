Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

"Решение снести памятник маршалу Коневу в Праге принимали политики местного масштаба, которые вымещают свой комплекс неполноценности на великих людях прошлого, оскорбляя тем самым и россиян, и чешских патриотов, которые боролись с нацизмом, оскорбляют своих предков, которые цветами встречали освободителей – солдат маршала Конева", - заявил Мединский на онлайн-лекции студентам МГИМО.