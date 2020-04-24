В больнице РЖД в Перми локализовали очаг заражения коронавирусом

ПЕРМЬ, 24 апр - РИА Новости. Очаг заражения COVID-19 выявлен и локализован в больнице " Очаг заражения COVID-19 выявлен и локализован в больнице " РЖД -Медицина" Свердловской железной дороги в Перми , с начала недели там, предварительно, заразились 48 человек, у семи сотрудников и 26 бывших пациентов коронавирус подтвержден, указано в официальном Telegram-канале властей, посвященном борьбе с распространением коронавируса.

"С начала недели там было зарегистрировано 11 случаев заболевания с подозрением на COVID-19 у сотрудников учреждения и 37 - у пациентов. Первый случай был зарегистрирован у пациента терапевтического отделения 20 апреля. 21 апреля терапевтическое и кардиологическое отделение больницы были закрыты на прием, переведены в режим обсерватора", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится обследование всех сотрудников больницы, пациентов, находящихся в отделениях, а также повторно проверяются 182 человека, выписанные в период с 10 по 21 апреля. Из ранее отпущенных домой обследованы на коронавирусную инфекцию уже 68 человек: COVID-19 подтвердился у 26 из них, все они находятся под наблюдением медиков, добавили в оперштабе.

Кроме того, в стационаре на карантине находятся 32 пациента с отрицательным результатом на коронавирус и семь сотрудников с положительными тестами. На работу в больницу вахтовым методом вышли 10 медработников. Проводятся противоэпидемические мероприятия по терапевтическому и кардиологическому отделениям больницы.