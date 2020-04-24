В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 3,1 тысячи

КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Молдавии выросло до 3,11 тысячи, за сутки было подтверждено 184 новых случая, всего с начала пандемии скончались 84 человека, заявила на брифинге в пятницу министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
Ранее власти Молдавии сообщили о 2926 зарегистрированных случаях коронавируса, в четверг число скончавшихся достигло 79.
"На сегодняшний день подтверждено 184 положительных случая коронавируса, всего у нас 3,11 тысячи случаев", - сообщила Думбрэвяну.
По словам министра, из больниц были выписаны 775 пациентов, 84 человека скончались.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Остальным гражданам запрещено посещать общественные места и собираться в группы больше трех человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.