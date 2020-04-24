В Минздраве назвали дистанционную продажу алкоголя преступлением

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Главный внештатный психиатр нарколог Минздрава Евгений Брюн назвал дистанционную продажу алкоголя преступлением, так как это соблазняет людей покупать спиртное.
Вопрос розничной интернет-торговли алкоголем в России обсуждается уже несколько лет. В начале августа 2018 года в Минфине сообщили, что внесли в правительство законопроект, предполагавший запуск с января 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, а с 2020 года - всего алкоголя, но также только производителями и оптовиками. В середине марта замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что ведомство ожидает оперативного принятия решения о дистанционной продаже алкоголя.
"Я категорически против. Нельзя потворствовать, соблазнять людей. Это преступление, на мой взгляд",- сказал Брюн журналистам.