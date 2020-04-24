Губернатор предложил отправить оставшихся без работы на озеленение Омска

ОМСК, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Губернатор Омской области Александр Бурков в обращении к депутатам законодательного собрания заявил, что поручил организовать общественные оплачиваемые работы для безработных омичей.

"Мы должны, мы обязаны дать им (людям) возможность работать и кормить свои семьи. Поэтому я дал поручение рассмотреть возможность организовать оплачиваемые общественные работы, чтобы те, кто остались без работы, могли быть заняты в благоустройстве, озеленении города или на строительстве дорог", - заявил губернатор.

Губернатор отметил, что в регионе уже зарегистрировано 19 тысяч безработных, к концу месяца эта цифра может увеличиться в два раза. При сохранении темпов увольнения людей - ежедневно, по словам Буркова, в службу занятости поступает по тысяче обращений, - количество безработных в регионе может достигнуть ста тысяч человек.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, в целях недопущения роста безработицы жителям Омска и области на выбор предложат работу в разных сферах: озеленение и благоустройство, подсобные, сельскохозяйственные и животноводческие работы, оформление документов; отделочные, ремонтные и строительные работы, деятельность в архивах и библиотеках.