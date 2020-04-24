МВФ и ВТО обеспокоены ростом торговых ограничений на фоне коронавируса

"Мы призываем уделять больше внимания той роли, которую играет открытая торговая политика в уничтожении вируса, восстановлении рабочих мест и оживлении экономического роста. В частности, мы обеспокоены нарушением поставок из-за растущего использования экспортных ограничений и других действий, которые ограничивают торговлю ключевыми медицинскими товарами и продуктами питания", - говорится в заявлении.

"В ходе глобального финансового кризиса в 2008 году мировые лидеры совместно дали обязательство воздерживаться в течение года от новых импортных, экспортных и инвестиционных ограничений. Это обязательство помогло избежать широких торговых ограничений, которые ухудшили бы кризис и задержали бы восстановление подобно тому, как торговые ограничения углубили и продлили Великую депрессию 1930-х годов. Подобные смелые шаги необходимы и сейчас", - говорится в заявлении.