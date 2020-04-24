Заболеваемость COVID-19 не зависит от погоды, заявили в ВОЗ

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коронавирусной инфекцией можно заболеть независимо от солнечной или жаркой погоды, вирус COVID-19 находится в легких, а там солнечный свет не поможет, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Известно, что солнечный свет практически убивает микробы. Но вирус (COVID-19 – ред.) не находится просто на улице и в свободном воздухе, он находится внутри людей, в легких, а там солнечный свет не поможет. COVID-19 можно заболеть независимо от того, насколько солнечной или жаркой является погода", - сказала Вуйнович.
По ее словам, "для того, чтобы защитить себя, необходимо часто и тщательно мыть руки и не прикасаться к глазам, рту и носу".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, "при условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.