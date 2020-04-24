Заболеваемость COVID-19 не зависит от погоды, заявили в ВОЗ

"Известно, что солнечный свет практически убивает микробы. Но вирус (COVID-19 – ред.) не находится просто на улице и в свободном воздухе, он находится внутри людей, в легких, а там солнечный свет не поможет. COVID-19 можно заболеть независимо от того, насколько солнечной или жаркой является погода", - сказала Вуйнович.