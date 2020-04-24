Люди на самоизоляции меньше курят, считает нарколог Минздрава

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Люди на самоизоляции курят меньше: от привычки приходится отказаться под давлением семьи, к тому же о вреде курения во время эпидемии много говорят в СМИ, считает главный внештатный психиатр нарколог Минздрава Евгений Брюн.
"Человек, который изолирован в небольшом пространстве, причем с женой и детьми, он, конечно, меньше курит. Есть давление семьи с одной стороны, а с другой - в небольшом пространстве это тяжело делать",- сказал Брюн журналистам
Еще одна причина отказа от курения - информация, которая распространяется в СМИ о том, что у курильщиков заболевание протекает тяжелее, считает эксперт.
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