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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T17:06
https://ria.ru/20200424/1570534779.html
Люди на самоизоляции меньше курят, считает нарколог Минздрава
https://cdn23.img.ria.ru/images/155963/54/1559635425_0:336:3044:2048_1036x0_80_0_0_f0c3d58ba3c8469535d53b01e0165363.jpg
РИА Новости

Люди на самоизоляции меньше курят, считает нарколог Минздрава

17:06 24.04.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПредупреждение на пачке сигарет
Предупреждение на пачке сигарет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Предупреждение на пачке сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Люди на самоизоляции курят меньше: от привычки приходится отказаться под давлением семьи, к тому же о вреде курения во время эпидемии много говорят в СМИ, считает главный внештатный психиатр нарколог Минздрава Евгений Брюн.
"Человек, который изолирован в небольшом пространстве, причем с женой и детьми, он, конечно, меньше курит. Есть давление семьи с одной стороны, а с другой - в небольшом пространстве это тяжело делать",- сказал Брюн журналистам
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