Адвокат Волчека заявил, что его подзащитный не признает вину

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Защита бывшего депутата Защита бывшего депутата Дениса Волчека обжалует его арест по делу о мошенничестве, сам бывший парламентарий свою вину не признает, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Шабанов.

Пресненский суд Москвы в пятницу арестовал до 22 июня Волчека и предпринимателя Зураба Плиева по делу о мошенничестве.

"Мы будем обжаловать меру пресечения, вину в предъявленных обвинениях он не признает", - сказал собеседник агентства, комментировать фабулу дела он отказался.

При этом адвокат Плиева рассказал, что его подзащитный полностью признал вину. "Плиев признал вину полностью. Он совершил мошеннические действия в отношении гражданина США, банкир просил решить вопрос закрытия уголовного дела в отношении него за деньги, он согласился. А Волчек здесь вообще не причем", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что будет обжаловать арест своего подзащитного.

Как ранее писал "Коммерсант", Волчек якобы предложил помочь акционеру обанкротившегося банка "Ренессанс" Андрею Розову избежать уголовного преследования. После исчезновения из банка около 9,5 миллиарда рублей было возбуждено уголовное дело об особо крупной растрате и преднамеренном банкротстве финансовой организации.