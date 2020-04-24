ВОЗ призвала к прекращению огня в Сирии

По его словам, сирийская система оказания медицинской помощи серьезно пострадала в результате более чем девяти лет гражданской войны, при этом "более 84 медицинских учреждений были закрыты или их деятельность была приостановлена на северо-западе Сирии из-за нападений на медицинский персонал и учреждения, отсутствия безопасных условий, нехватки сотрудников или смены контроля", а гуманитарные нужды населения продолжают расти. Дахер добавил, что ВОЗ продолжает оказывать помощь населению, пытаясь сохранить запасы лекарств для людей с неинфекционными заболеваниями и поддерживая медицинские учреждения.