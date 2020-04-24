ВОЗ призвала к прекращению огня в Сирии

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения призывает к прекращению огня в Сирии в гуманитарных целях в период пандемии коронавируса, заявил РИА Новости глава местного отделения ВОЗ Махмуд Дахер.
"ВОЗ продолжает выступать за прекращение боевых действий и соблюдение гуманитарных принципов в целях обеспечения защиты работников служб здравоохранения и гражданского населения на северо-западе Сирии", – заявил Дахер.
По его словам, сирийская система оказания медицинской помощи серьезно пострадала в результате более чем девяти лет гражданской войны, при этом "более 84 медицинских учреждений были закрыты или их деятельность была приостановлена на северо-западе Сирии из-за нападений на медицинский персонал и учреждения, отсутствия безопасных условий, нехватки сотрудников или смены контроля", а гуманитарные нужды населения продолжают расти. Дахер добавил, что ВОЗ продолжает оказывать помощь населению, пытаясь сохранить запасы лекарств для людей с неинфекционными заболеваниями и поддерживая медицинские учреждения.
Правительство САР ввело комендантский час с 25 марта, с 18.00 до 6.00 полностью запрещено передвижение во всех населенных пунктах страны, в выходные запрет начинается с 12.00. Запрещено передвижение транспорта между городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. В населенных пунктах продолжают работать продуктовые магазины и аптеки. По последним данным ВОЗ, в САР подтверждены 42 случая заражения, три человека умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.