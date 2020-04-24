Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила в Instagram пост, в котором обратилась к подписчикам.
Она отметила, что сейчас всем приходится нелегко из-за отсутствия возможности жить привычной жизнью, из-за постоянных тревог и беспокойства.
"Так хочется, чтобы скорее пришли какие-то радостные вести и мы бы все вздохнули и сказали: “мы прошли это испытание", - написала девушка.
Дочь Заворотнюк выразила уверенность в том, что когда все трудности закончатся, люди будут по-другому смотреть на мир, бережнее относиться ко всему, что их окружает, и любить своих близких просто за то, что они есть в их жизни.
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