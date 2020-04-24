"Карлсоном был, им и останется". Чего Украине ждать от Саакашвили

Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Антон Лисицын. Бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области вновь зовут во власть на Украине. Михаилу Саакашвили предложили должность вице-премьера по реформам. Инициатива президента страны не всем пришлась по душе. Чтобы вернуть Михо, Владимиру Зеленскому придется преодолевать сопротивление даже своих сторонников. Что будет, если Саакашвили опять займет высокий пост, — разбиралось РИА Новости.

Саакашвили хочет "усилить престиж" страны

Источники во фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" сообщали о возвращении Саакашвили еще в среду. Сам политик пояснил, что к нему обратился лично Зеленский. "Для меня большая честь получить от президента предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром (Денисом) Шмыгалем", — признался Михо в социальной сети.

В правительстве он намерен заниматься некими "необходимыми изменениями" и надеется "быть полезным в переговорах с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами".

Но внутри пропрезидентской фракции нет единства, тем более по поводу кандидатуры Саакашвили. Депутаты уже высказали недовольство возвращением Михо — правда, анонимно и в СМИ.

Приключения Михо на Украине

Это неудивительно: Саакашвили на Украине запомнился скорее экстравагантными выходками, нежели реальными делами. Бывший президент Грузии поддержал Евромайдан и в 2015-м стал советником Петра Порошенко (они знакомы еще со времен учебы в Киевском институте международных отношений), а также главой Одесской областной администрации. Причем пост губернатора он получил на следующий день после указа о предоставлении ему украинского гражданства.

Но вскоре что-то пошло не так. Не сильно вникая в проблемы региона, Саакашвили принялся активно критиковать "коррумпированную систему" украинской власти. Рьяно вмешивался в то, что называется "спором хозяйствующих субъектов". По одной из версий, Михо препятствовал приватизации крупного предприятия — Одесского припортового завода. Поговаривали, что бывший президент Грузии сознательно сбивал цену на этот актив.

В 2015-м он устроил публичную перепалку с главой МВД Арсеном Аваковым и премьер-министром Арсением Яценюком. Министр внутренних дел поинтересовался ролью Саакашвили в приватизации завода. Тот разозлился, на вопрос не ответил и назвал Авакова вором. Министр в долгу не остался: бросил в Саакашвили стакан.

"Мерзавец, свою страну довел. Катись к черту из моей страны", — сказал глава МВД. "Я — украинец", — парировал Саакашвили. Но в итоге цену на завод снизили.

Михо демонстрировал и политические амбиции, его прочили в премьеры. Активность "приглашенного грузина" (по выражению Порошенко) все меньше нравилась украинскому президенту. Саакашвили оставил пост губернатора, еще громче критиковал "олигархический режим", основал партию.

В 2017-м Порошенко лишил Михо гражданства, бывшего грузинского президента депортировали из страны. Но вскоре Саакашвили прорвался через польскую границу и вернулся. Он тогда рассказывал, что его паспорт похитили и передали Порошенко в качестве трофея. Впрочем, позже Михо предъявлял документ — без объяснений.

Он организовал несколько акций за импичмент Порошенко, призывал сторонников захватить Дворец профсоюзов в Киеве. Но Михомайдан не состоялся. Саакашвили отловили на крыше дома, куда он сбежал от сотрудников правоохранительных органов.

После этого за ним закрепилось прозвище Карлсоношвили. Еще его называли "лучшим в мире президентом с мотором" и Бэтменом.

В 2018-м Михо задержали в одном из ресторанов и выслали в Польшу. Зеленский, придя к власти, вернул грузину украинское гражданство, и тот приехал в Киев.

Ожидания от приглашенного грузина

Депутат Верховной рады предыдущего созыва Игорь Мосийчук считает, что Зеленский позвал Саакашвили во власть сразу по нескольким причинам. "Кадровый голод и желание найти коммуникатора с МВФ и так называемой группой Сороса, другими европейскими и американскими партнерами. Кроме того, желание ускорить либеральные реформы", — перечисляет он. И напоминает, что Саакашвили поддерживал проект Трудового кодекса, который "уничтожил профсоюзы". Так же он поступил и в Грузии.

Карьерные перспективы политика Мосийчук описал так: "Карлсоном был, Карлсоном останется".

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Задержание Михаила Саакашвили в Киеве © AP Photo / Evgeniy Maloletka Задержание Михаила Саакашвили в Киеве

"Мне сложно представить, как он будет сотрудничать с Аваковым и (министром здравоохранения) Максимом Степановым, который был после Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации. Я знаю, сколько коррупционных схем пришлось ломать после Саакашвили. При нем в Одесской области выросла преступность, состоялась полная криминализация региона. Прокурором Одесской области тогда был его товарищ Давид Сакварелидзе, а начальником полиции — Георгий Лордкипанидзе. Связывать Саакашвили и борьбу с коррупцией просто смешно", — говорит бывший депутат.

По его мнению, Михо не рискнет ссориться с Аваковым. "В Министерстве внутренних дел столько задокументированных фактов коррупции и прочего, что если Саакашвили попрет рогом против Авакова, то не успеет опомниться, как снова придется бежать из страны", — заключает Мосийчук.

Собеседник РИА Новости Денис (имя изменено по его просьбе) работал в штабе одного из украинских политиков при Порошенко. На его взгляд, Зеленский "наконец-то учится, как умная китайская обезьяна, балансировать между центрами сил". "Один полюс — местные олигархи, другой — "соросята" и американцы. Так делал и (бывший президент Украины Леонид) Кучма: он кого-то поднимал, кого-то опускал", — объясняет Денис.

Никаких изменений на Украине он не ждет. "В Грузии была команда — Кахи Бендукидзе. А на Украине у Михо команды нет, кроме "соросят". Не будет никаких реформ, делать их некому. Просто Саакашвили — мастер пиара. У меня есть информация, что в 2018-м его не депортировали, он поставил подпись на документе, получил два или три миллиона долларов отступных и уехал. Деньги были очень нужны. А выглядело так, что его выдворили", — утверждает Денис.