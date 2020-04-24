2020-04-24T17:03
2020-04-24T17:03
https://ria.ru/20200424/1570534440.html
Помочь больным или умирающим? Как врачи в Нью-Йорке борются с COVID-1
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РИА Новости
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РИА Новости
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Помочь больным или умирающим? Как врачи в Нью-Йорке борются с COVID-1
Камини Дубай – врач одной из больниц в Нью-Йорке. Больницы там переживают небывалый наплыв пациентов, большинство из них на грани жизни и смерти. Медикам не хватает средств защиты. "Нам говорят использовать маску в течении всей недели", – говорит Камини в интервью.
2020-04-24T17:03
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=73931761&type=mp4
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Помочь больным или умирающим? Как врачи в Нью-Йорке борются с COVID-1
Камини Дубай – врач одной из больниц в Нью-Йорке. Больницы там переживают небывалый наплыв пациентов, большинство из них на грани жизни и смерти. Медикам не хватает средств защиты. "Нам говорят использовать маску в течении всей недели", – говорит Камини в интервью.
На 24 апреля в штате Нью-Йорк более 260 тысяч заболевших коронавирусом, более 15 тысяч человек скончались.