Помочь больным или умирающим? Как врачи в Нью-Йорке борются с COVID-1

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Камини Дубай – врач одной из больниц в Нью-Йорке. Больницы там переживают небывалый наплыв пациентов, большинство из них на грани жизни и смерти. Медикам не хватает средств защиты. "Нам говорят использовать маску в течении всей недели", – говорит Камини в интервью.