Воробьев поручил дополнительно искать врачей для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу дополнительно искать врачей, чтобы было кому лечить пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
"Медикам, работающим с больными COVID, осуществят все необходимые выплаты. Губернатор поставил задачу дополнительно искать врачей, чтобы было кому лечить людей", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.