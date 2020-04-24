Минздрав ЛНР заявил, что в республике достаточно тестов на коронавирус

Ранее в республике был введен режим повышенной готовности в связи с COVID-19. Минздрав заявил в пятницу, что в республике в общей сложности зарегистрировано 70 случаев заражения, семь человек уже выздоровели, один пациент скончался от сопутствующего заболевания. В шести городах республики действуют строгие ограничения.

"В нашей республике есть тесты. Мы их получаем в качестве гуманитарной помощи из Российской Федерации", - заявил Докашенко. По его словам, эти тесты могут быть использованы только в одной лаборатории в республике. Он отметил, что тесты проводятся бесплатно, но назначить их может только врач. На данный момент у медиков республики в наличии более 1 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.