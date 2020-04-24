В историческом районе Дубны проводится благоустройство

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В историческом районе Дубны, в усадебном комплексе Мосоловых, ведется благоустройство территории. Ремонтные работы проводятся в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты, сообщается на сайте Тульского кремля.
С помощью техники разравнивается земля вокруг парка. Часть ее будет перевезена к Мосоловской усадьбе для выравнивания территории. Рабочие службы "Сервис" очищают бордюры (готовят их к побелке) вдоль дороги, ведущей к музею и парку, собирают и вывозят мусор", – сообщил Дмитрий Масловский, директор службы "Сервис", осуществляющей благоустройство.