В историческом районе Дубны проводится благоустройство

С помощью техники разравнивается земля вокруг парка. Часть ее будет перевезена к Мосоловской усадьбе для выравнивания территории. Рабочие службы "Сервис" очищают бордюры (готовят их к побелке) вдоль дороги, ведущей к музею и парку, собирают и вывозят мусор", – сообщил Дмитрий Масловский, директор службы "Сервис", осуществляющей благоустройство.