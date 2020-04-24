Центробанк не будет распродавать золотой запас, заявила Набиуллина

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Центральный банк России не собирается распродавать свой золотой запас, поскольку золото необходимо для диверсификации активов, а валюты в резервах достаточно, заявила глава Центральный банк России не собирается распродавать свой золотой запас, поскольку золото необходимо для диверсификации активов, а валюты в резервах достаточно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

"Для того чтобы диверсифицировать риски, которые имеют не только финансовую природу, но и геополитическую, мы увеличивали долю золота, оно находится на комфортном уровне. Мы не считаем нужным начать продавать золотой запас. У нас и валюты достаточно, по всем параметрам наши золотовалютные резервы достаточны - и для поддержки импорта, и в соотношении с краткосрочным долгом, по всем показателям. Поэтому продавать золото не видим необходимости", - сказала Набиуллина.

Глава ЦБ также отметила, что золото - уникальный резервный актив, который не зависит от действия стран–эмитентов (как это справедливо для валюты), и сейчас оно достаточно востребовано на мировом рынке.