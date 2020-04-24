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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-24T16:59
https://ria.ru/20200424/1570533804.html
Центробанк не будет распродавать золотой запас, заявила Набиуллина
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568921512_0:112:3106:1859_1036x0_80_0_0_2e7a41884de70aca08f3e22443db7c73.jpg
РИА Новости

Центробанк не будет распродавать золотой запас, заявила Набиуллина

16:59 24.04.2020
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© Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
© Пресс-служба Банка России
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции . Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Центральный банк России не собирается распродавать свой золотой запас, поскольку золото необходимо для диверсификации активов, а валюты в резервах достаточно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Для того чтобы диверсифицировать риски, которые имеют не только финансовую природу, но и геополитическую, мы увеличивали долю золота, оно находится на комфортном уровне. Мы не считаем нужным начать продавать золотой запас. У нас и валюты достаточно, по всем параметрам наши золотовалютные резервы достаточны - и для поддержки импорта, и в соотношении с краткосрочным долгом, по всем показателям. Поэтому продавать золото не видим необходимости", - сказала Набиуллина.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
24 апреля, 16:20Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Набиуллина заявила, что банковский кризис в России сейчас невозможен
Глава ЦБ также отметила, что золото - уникальный резервный актив, который не зависит от действия стран–эмитентов (как это справедливо для валюты), и сейчас оно достаточно востребовано на мировом рынке.
"Мы видим, что, действительно, экспортеры золота этим пользуются. Но представления позиции о риске у нас не изменились, мы понимаем, что золото достаточно волатильный актив, но тем не менее, у него есть другие преимущества", - заключила Набиуллина.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
24 апреля, 16:00
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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