В Чувашии умерла пожилая пациентка с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Шестой пациент с коронавирусом умер в Чувашии, ей стала 67-летняя женщина с сахарным диабетом и сердечной недостаточностью, сообщает министерство здравоохранения республики.
Ранее в Чувашии умерли пять пациентов с COVID-19, троим из них диагноз поставлен посмертно.
"Еще одна смерть от коронавирусной инфекции зафиксирована в республике. Таким образом, в Чувашии шесть смертей. (Умершая) 67-летняя женщина находилась на госпитализации в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн с 17 апреля. У нее имелись сопутствующие патологии - сахарный диабет 2-го типа, гипертоническая болезнь, осложненная сердечной недостаточностью, хроническая недостаточность мозгового кровообращения. Врачи сделали все возможное, но спасти женщину не удалось", - говорится в сообщении.
На территории Чувашии зафиксировано 348 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 29 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
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