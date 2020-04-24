В Чувашии умерла пожилая пациентка с коронавирусом

Ранее в Чувашии умерли пять пациентов с COVID-19, троим из них диагноз поставлен посмертно.

"Еще одна смерть от коронавирусной инфекции зафиксирована в республике. Таким образом, в Чувашии шесть смертей. (Умершая) 67-летняя женщина находилась на госпитализации в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн с 17 апреля. У нее имелись сопутствующие патологии - сахарный диабет 2-го типа, гипертоническая болезнь, осложненная сердечной недостаточностью, хроническая недостаточность мозгового кровообращения. Врачи сделали все возможное, но спасти женщину не удалось", - говорится в сообщении.