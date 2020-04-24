В Московской области сев яровых культур проведен на 20% площадей

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В Московской области на сегодняшний день яровые культуры посеяны на площади 42,4 тысяч гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Московской области.
Режим нерабочих дней не распространяется на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также на предприятия непрерывного цикла. К ним относятся как организации АПК, так и смежных отраслей.
"На полях региона продолжается яровой сев. На сегодняшний день уровень выполнения плана составляет порядка 20%. Яровыми культурами засеяно 42,4 тысяч гектаров. Отмечу, что на эту дату в прошлом году сев ещё не начался", - приводится цитата главы ведомства Андрея Разина.
Он отметил, что на текущий момент работники сельскохозяйственных предприятий области полностью обеспечены техникой. Кроме того, в целях профилактики заболевания коронавирусной инфекцией принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение непрерывной деятельности аграриев на полях.
Он отметил, что на текущий момент работники сельскохозяйственных предприятий области полностью обеспечены техникой. Кроме того, в целях профилактики заболевания коронавирусной инфекцией принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение непрерывной деятельности аграриев на полях.