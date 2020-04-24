В Московской области сев яровых культур проведен на 20% площадей

Режим нерабочих дней не распространяется на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также на предприятия непрерывного цикла. К ним относятся как организации АПК, так и смежных отраслей.

"На полях региона продолжается яровой сев. На сегодняшний день уровень выполнения плана составляет порядка 20%. Яровыми культурами засеяно 42,4 тысяч гектаров. Отмечу, что на эту дату в прошлом году сев ещё не начался", - приводится цитата главы ведомства Андрея Разина.

Он отметил, что на текущий момент работники сельскохозяйственных предприятий области полностью обеспечены техникой. Кроме того, в целях профилактики заболевания коронавирусной инфекцией принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение непрерывной деятельности аграриев на полях.